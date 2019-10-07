Son dakika: ABD'den flaş Güvenli Bölge açıklaması!
Son dakika haberine göre; Beyaz Saray, Suriye'de oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." denildi.
Beyaz Saray'ın açıklamasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, DAEŞ'i yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulandı.
ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DAEŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edildi.
Açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DAEŞ savaşçılarından sorumlu olacak" denildi.
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evet bunlarin niyeti baska abd yine bi oyunlar oynuyor onlar oradan kolay kolay cikmaz orada yagmaladiklari bedava petrolü dogal gazi birakip gitmezler türkiyenin cok Uyanik olmasi lazim tongaya düsmeyelimcevapla 07.10.2019 17:33
başka planları var.dikkatli olmak lazımcevapla 07.10.2019 09:16
Haala anlaşılmadımı yahu biz orada 35 yıldır ingiltere ve amerika ile savaşıyoruz, dün çanakkaleyi geçemeyenler bugün oradan vuruyor. ypg-pkk işin örtüsü.cevapla 07.10.2019 09:00
Ha ha ha ha ha ha, bu ABD beni ölmekten güldürüyorcevapla 07.10.2019 07:15
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