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Son dakika: ABD'den flaş Güvenli Bölge açıklaması!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
ABD'DEN FLAŞ GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI!

Son dakika haberine göre; , 'de oluşturulması planlanan ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ", yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. , bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." denildi.

'ın açıklamasında, Başkan ile Başkanı arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, ", yakın zamanda 'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD , bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 'i yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulandı.

ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DAEŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için , ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edildi.

Açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DAEŞ savaşçılarından sorumlu olacak" denildi.

Başkan Erdoğan ve Trump'tan güvenli bölge görüşmesi BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP'TAN GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMESİ

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izmir ballikuyu abido izmir ballikuyu abido

evet bunlarin niyeti baska abd yine bi oyunlar oynuyor onlar oradan kolay kolay cikmaz orada yagmaladiklari bedava petrolü dogal gazi birakip gitmezler türkiyenin cok Uyanik olmasi lazim tongaya düsmeyelim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 17:33
T&#220;RKO TÜRKO

başka planları var.dikkatli olmak lazım

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 07.10.2019 09:16
Vahit Vahit

Haala anlaşılmadımı yahu biz orada 35 yıldır ingiltere ve amerika ile savaşıyoruz, dün çanakkaleyi geçemeyenler bugün oradan vuruyor. ypg-pkk işin örtüsü.

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evet12
hayır1
cevapla 07.10.2019 09:00
Yunus Yunus

Ha ha ha ha ha ha, bu ABD beni ölmekten güldürüyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 07.10.2019 07:15
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

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