Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bölge teröristlerden temizlenecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon ile önemli açıklamalar yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Fırat'ın doğusuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beyaz Saray'dan gelen açıklamada Türkiye'nin operasyon yapacağı ifade edilirken Başkan Erdoğan'ın danışmalarından İbrahim Kalın, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız." dedi.

İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu'nun yaptığı açıklama:

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ..."

"Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz.

"KARARLIYIZ" MESAJI

Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız."