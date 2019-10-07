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Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyonu ne zaman başlayacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
TÜRKİYE'NİN FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, " büyük olasılıkla 'li askerler operasyon bölgesinden çekilene kadar bekleyecek. ABD güçlerinin operasyon yapılması planlanan bölgeden çekilmesi bir haftayı bulabilir." dedi.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, 'nin büyük olasılıkla güçlerinin operasyon bölgesinden çekilme süreci tamamlanana kadar bekleyeceğini söyledi. Yapılan açıklamada ABD güçlerinin operasyon düzenlenmesi planlanan bölgeden çekilmesinin bir haftayı bulabileceği belirtildi.

HAREKETLİ UNSURLAR ÇEKİLİYOR

Öte yandan, ve Ras'ül Ayn'daki ABD askeri noktaları kullanan hareketli unsurlar çekilmeye başladı.

Çekilmeyi, Başkan da "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." sözleriyle doğruladı.

Dün gece saatlerinde Erdoğan ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda 'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.

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