Son dakika: Beyaz Saray'ın Güvenli Bölge açıklamasına Türkiye'den ilk yanıt!
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
Beyaz Saray'dan yapılan Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölgeye ilişkin açıklamaya Türkiye'den ilk tepki geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın sosyal medya hesabı üzerinden "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur." ifadelerini kullandı.
Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak." ifadelerine yer verdi.
Kalın, Türkiye'nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.
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