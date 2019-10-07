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Son dakika: Beyaz Saray'ın Güvenli Bölge açıklamasına Türkiye'den ilk yanıt!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASINA TÜRKİYE'DEN İLK YANIT!

'dan yapılan 'de oluşturulacak Güvenli Bölgeye ilişkin açıklamaya 'den ilk tepki geldi. hesabı üzerinden "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur." ifadelerini kullandı.

, "'nin kimsenin toprağında gözü yoktur." ifadelerini kullandı.

Kalın, hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. 'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak." ifadelerine yer verdi.

Kalın, Türkiye'nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.

ABD'nin Artık bölgede olmayacağız açıklaması ne anlama geliyor? ABD'NİN "ARTIK BÖLGEDE OLMAYACAĞIZ" AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Son dakika: ABD'den flaş Güvenli Bölge açıklaması! SON DAKİKA: ABD'DEN FLAŞ GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI!
Beyaz Saray'dan flaş Güvenli Bölge açıklaması BEYAZ SARAY'DAN FLAŞ GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

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