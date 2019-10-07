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Sırbistan'da Başkan Erdoğan onuruna yemek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019
SIRBİSTAN'DA BAŞKAN ERDOĞAN ONURUNA YEMEK

Türkiye Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Resmi akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

Türkiye Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki resmi akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in eşi Tamara Vucic de katıldı.

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