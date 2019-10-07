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TSK'dan Suriye sınır birliklerine komando ve zırhlı araç sevkiyatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT DEVAM EDİYOR!

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor. ’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel araçları ’ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Konvoy Suriye sınır hattına doğru yola çıktı.

'nin çeşitli birliklerinden sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel araçları 'ın Kırıkhan ilçesinden geçti.

Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) oluşan yaklaşık 100 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.

KONVOY SURİYE SINIR HATTINA DOĞRU YOLA ÇIKTI
Yapılan ikmallerin ardından yoğun güvenlik önlemi altında konvoy Suriye sınır hattına doğru yola çıktı.

Öten yandan, komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat ŞANLIURFA'DA SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

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