TSK'dan Suriye sınır birliklerine komando ve zırhlı araç sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor. Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel araçları Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Konvoy Suriye sınır hattına doğru yola çıktı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel araçları Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti.
Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) oluşan yaklaşık 100 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.
KONVOY SURİYE SINIR HATTINA DOĞRU YOLA ÇIKTI
Yapılan ikmallerin ardından yoğun güvenlik önlemi altında konvoy Suriye sınır hattına doğru yola çıktı.
Öten yandan, komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.
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