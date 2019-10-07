Bakan Çavuşoğlu, Cevad Zarif ile görüştü
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
Son dakika haberi: Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı olası harekat öncesi İran ile görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü...
Son dakika haberi: Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı olası harekat öncesi İran ile görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü...
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