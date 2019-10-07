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Bakan Çavuşoğlu, Cevad Zarif ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Son dakika haberi: Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı olası harekat öncesi İran ile görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı , İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü...

Son dakika haberi: Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı olası harekat öncesi İran ile görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı , İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü...

Son dakika: Mehmetçik emir bekliyor! Namlular YPG/PKK mevzilerine çevrildi SON DAKİKA: MEHMETÇİK EMİR BEKLİYOR! NAMLULAR YPG/PKK MEVZİLERİNE ÇEVRİLDİ

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