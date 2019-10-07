Son dakika! Başkan Erdoğan Sırbistan'da önemli gelişmeyi duyurdu: Hayırlı olsun
Son dakika haberi... Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan, "Sırbistan tarafı ülkemizin Yenipazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi ve ben Sayın Başkana ve heyetine şahsım, milletim ve Yenipazarlılar adına çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Değerli basın mensupları bugün burada sizlerin de riyasetinde 9 anlaşma imzalandı. Bunlar toplantımızın ne denli verimli olduğunu da gösteriyor. 2 sene sonra Sırbistan'a gerçekleştirdiğim ziyaretten memnuniyet duyuyorum. İkili ilişkilerimiz için yeni hedefler belirledik. Bizim Sırbistan'da aramızdaki ilişkileri siyasi, ticari, ekonomik, savunma gibi alanlarda geliştirmenin de gayreti içerisinde olacağız.
İŞ BİRLİĞİMİZ MÜKEMMEL BİR SEVİYEYE ULAŞTI
İş birliğimiz mükemmel bir seviyeye ulaşmıştır. İş adamlarımızın Sırbistan'ın çok farklı bölgelerinde iş imkanları oluşturan yatırımları mevcut. İş adamlarımızı teşvik ediyor ve bu yatırımlarını devam ettirmelerini istiyorum. 6 fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz, 1 fabrikamızın da temelini atacağız. Ticaret hacmimiz 1.2 milyar dolara yükseldi. Yenilenen ticaret anlaşmamız kısa süre önce yürürlüğe girdi. Bu çalışmalar kısa vadede 2 uzun vadede 5 milyar dolar hedefimize ulaşmamızda yardımcı olacaktır.
MAARİF VAKFI ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Türkiye Maarif Vakfı Sırbistan'da okul açma çalışmalarına başlamıştır. Bu yaz ilk defa Türk polisi Sırbistan sınır kapılarında görev yaptılar.
HAYIRLI OLSUN
Sırbistan tarafı ülkemizin Yenipazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi ve ben Sayın Başkana ve heyetine şahsım, milletim ve Yenipazarlılar adına çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun.
YENİ BİR DOSTLUK VE BARIŞ KÖPRÜSÜ İNŞA EDECEĞİZ
Türkiye Sırbistan ve Bosna Hersek 3'lü Zirvesi'ni yarın gerçekleştiriyoruz. Otoyol projesini başlatıyoruz. Böylece gönülleri birbirine kavuşturan yeni bir dostluk ve barış köprüsü inşa edeceğiz. Her şeyden önce adeta Balkanlar'ın köşe taşları, temel taşları ve Balkanlar'ın bu temel taşlarını birbirleriyle dayanışma içinde olması, barışın teminatı olması inanıyorum ki tüm Balkanlar'da yaşayanları olumlu istikamette etkileyecektir. İnsanlık için kavga değil insanlık için barış lazım.
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