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Başkan Erdoğan Sırbistan'da böyle karşılandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN SIRBİSTAN'DA BÖYLE KARŞILANDI

Başkan , Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere gittiği Sırbistan'a ulaştı. Erdoğan'ın uçağı Sırbistan'a iniş yaptı. Başkan Erdoğan Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile büyükelçilik personeli karşıladı. Başkan Erdoğan için daha sonra Sırbistan Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı , Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere saat 11:05'te "TC-TUR" uçağıyla Sırbistan'a gitti.

PROTOKOL UĞURLADI

Başkan Erdoğan'ı, 'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile diğer ilgililer uğurladı.

HEYETTEKİ HANGİ İSİMLER VAR?

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Sırbistan'a hareket etti.

BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 13.00'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştı.

Başkan Erdoğan'ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile büyükelçilik personeli karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Belgrad'a geldi.

Başkan Erdoğan Sırbistan'da resmi törenle karşılandı | Video BAŞKAN ERDOĞAN SIRBİSTAN'DA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI | VİDEO

RESMİ TÖREN

Başkan Erdoğan için daha sonra Sırbistan Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Başkan Erdoğan Sırbistan'da böyle karşılandı | Video BAŞKAN ERDOĞAN SIRBİSTAN'DA BÖYLE KARŞILANDI | VİDEO
Başkan Erdoğan, Sırbistan'ın Politika gazetesine konuştu: İlişkilerimiz tarihin en iyi seviyesinde BAŞKAN ERDOĞAN, SIRBİSTAN'IN "POLİTİKA" GAZETESİNE KONUŞTU: İLİŞKİLERİMİZ TARİHİN EN İYİ SEVİYESİNDE
Son dakika: Başkan Erdoğan: ABD çekilmeye başladı BAŞKAN ERDOĞAN: ABD ÇEKİLMEYE BAŞLADI

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