Başkan Erdoğan Sırbistan'da böyle karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere gittiği Sırbistan'a ulaştı. Erdoğan'ın uçağı Sırbistan'a iniş yaptı. Başkan Erdoğan Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile büyükelçilik personeli karşıladı. Başkan Erdoğan için daha sonra Sırbistan Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere saat 11:05'te "TC-TUR" uçağıyla Sırbistan'a gitti.
PROTOKOL UĞURLADI
Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile diğer ilgililer uğurladı.
HEYETTEKİ HANGİ İSİMLER VAR?
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Sırbistan'a hareket etti.
BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 13.00'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştı.
Başkan Erdoğan'ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile büyükelçilik personeli karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Belgrad'a geldi.
RESMİ TÖREN
Başkan Erdoğan için daha sonra Sırbistan Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
- 'Yargı paketi'nde önemli gelişme
- İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var
- Dün duyurulmuştu! İlgiden sayfa kilitlendi
- Türkiye'nin Suriye'de kullanacağı yerli ve milli silahlar
- Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada flaş talep
- Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
- Maarif Vakfı'ndan yeni eğitim modeli
- Akşener'den Fırat'ın doğusuna operasyona destek
- Serdar ve Mustafa Seyitoğlu hakkında karar
- Meral Akşener'den Fırat'ın doğusuna operasyona destek açıklaması | Video izle
- Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada Yargıtay'dan flaş talep
- Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak gelişme! Enerjide hidrolik çatlatma dönemine başladı
- Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu hakkında karar
- CHP'li Karaburun Belediyesi'nde bayrak skandalı! TC ibaresi ve Türk bayrağı neden kaldırıldı? | Video izle
- Azerbaycan'da AVM’de büyük yangın! 200 itfaiye eri müdahale etti | Video izle
- Trump'ın "kör bırakıldığı" iddialarına yanıt
- Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt
- Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
- Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?