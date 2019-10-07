FETÖ'cü emekli albay itirafçı oldu: Rütbemi Gülen taktı

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmada gözaltına alınan emekli Albay İbrahim A., FETÖ ile Kuleli Askeri Lisesi’nde tanıştığını, 1998’de üsteğmen olduğunda ziyaret ettiği teröristbaşı Fetullah Gülen’in rütbesini elleriyle omzuna taktığını itiraf etti.

FETÖ 'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan emekli Albay İbrahim A. itirafçı oldu.İbrahim A. verdiği ifadede, 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul ayağını organize eden Kurmay Albay Muzaffer Düzenli ile aynı örgüt evinde kaldığını kaydetti.

Komutanlık ve Karargâh Subaylığı sınavını örgütün kendisine verdiği sorular sayesinde kazandığını anlatan İbrahim A. "Erzurum'da çalıştığım dönemde Çetin kod adlı örgüt elemanı laptopunu açarak Excel sayfası üzerinde benim çalıştığım askeri birlikte çalışan tüm personelin isim listesinin bulunduğu bölümlere haklarında bildiğim tüm bilgileri girmemi istedi. Ben de bilgileri girdim" ifadelerini kullandı.

RÜTBESİNİ TERÖRİSTBAŞI GÜLEN TAKMIŞ



FETÖ ile Kuleli Askerî Lisesinde tanıştığını anlatan İbrahim A, 1998'de üsteğmen olduğunu, o tarihte görüştüğü Emin kod adlı örgüt imamının kendisini Altunizade'deki FEM dershanesinin beşinci katına götürüp FETÖelebaşı Fetullah Gülen ile görüştürdüğünü aktardı. İbrahim A. "Fetullah Gülen'in odasına girmeden önce, askerî kıyafetimden rütbeleri sökmüştüm. Elini öpmek istedim öptürmedi. Gülen, rütbenin birini omzuma taktı, beni alnımdan öperek 'TSK benim göz bebeğim, aynı yolda devam et' dedi. Daha sonra bana kalem hediye etti ve oradan ayrıldık" dedi.

Darbe girişiminden dört gün önce emekli olan İbrahim A'nın ankesörlü hatlardan 18 defa arandığı tespit edildi.