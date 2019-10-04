Son dakika: ASELSAN'da FETÖ davasında 15 sanığa hapis
ASELSAN'da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik davada yargılanan 25 sanıktan 15'i, 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 5 ay 7 gün arasında değişen yıllarda hapis cezasına çaptırıldı, 10'u beraat etti.
Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, savunmalarını tamamlayan sanıklara son sözlerini sordu.
Sanıkların tamamı suçsuz olduklarını belirterek beratlarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Numan Beşikçi'ye 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün, İsmail Sin'e 8 yıl 1 ay 15 gün, Bilgin Erol'a 7 yıl 9 ay 22 gün, Bayram Acar, Erol Akyurt, Hakan Demirci, Hasan Hüseyin Türkanoğlu, Sedat Çöteli, Yakup Bulut, Yılmaz Alakavuk, Zafer Türkkan, Yiğit Ali Doğan'a 7 yıl 6 ay, Zafer Keskin'e 6 yıl 3 ay, Onur Sancar'a 3 yıl 1 ay 15 gün, Ali Tunçkılıç'a da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Abdullah Yayla, Alişen Tekinbay, Atilla İlhan, Berat Atalay, Burak Koca, Gürsoy Güngör, Murat Erdoğan, Sefa Demir, Selçuk Türer ve Tuncay Tepe'nin ise beratına karar verildi. DHA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- KKTC’den Rum yönetimine: Haddinizi aşmayın
- Anadolu Adliyesi'ndeki kavgada önemli gelişme
- Amanoslar'da PKK'nın ininden bunlar çıktı
- O ülkede FETÖ'ye bir darbe daha!
- MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama
- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye korkusu
- Bakan Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi
- Erdoğan kütüphanede incelemede bulundu
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Dokunulmazlığın kaldırılması...
- Bahçeli aleyhindeki kara propaganda çetesi tek merkezden yönetiliyor
- Meme kanserinin belirtileri neler? Sağlık Bakanlığı’ndan meme kanseri taraması
- En az 350 TL taksitle ev müjdesi… TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ’den dar gelirli ailelere büyük destek!
- YSK’dan 255 personel alımı müjdesi! YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir? YSK personel alımı ne zaman?
- Merakla beklenen film vizyonda... Joker filmi konusu nedir? Joker filmi oyuncuları kimdir?
- Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl? Bahçeli için son açıklama geldi!
- Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? BİM’de satılan Meizu Note 8 teknik özellikleri!
- Öğrencileri tatil heyecanı sardı! İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili için geri sayım…
- Isaac Promise kimdir, kaç yaşında? Isaac Promise ölüm sebebi nedir?
- Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm izle!
- Beşiktaş Wolverhampton maçı radyodan dinle! UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı radyo yayını var mı?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz veren kanallar hangileri?