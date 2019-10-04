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Son dakika: ASELSAN'da FETÖ davasında 15 sanığa hapis

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
ASELSAN'DA FETÖ DAVASINDA 15 SANIĞA HAPİS

'da / yapılanmasına yönelik davada yargılanan 25 sanıktan 15'i, 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 5 ay 7 gün arasında değişen yıllarda hapis cezasına çaptırıldı, 10'u beraat etti.

25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, savunmalarını tamamlayan sanıklara son sözlerini sordu.

Sanıkların tamamı suçsuz olduklarını belirterek beratlarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Numan Beşikçi'ye '/ üyesi olmak' suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün, İsmail Sin'e 8 yıl 1 ay 15 gün, Bilgin Erol'a 7 yıl 9 ay 22 gün, Bayram Acar, Erol Akyurt, Hakan Demirci, Hasan Hüseyin Türkanoğlu, Sedat Çöteli, Yakup Bulut, Yılmaz Alakavuk, Zafer Türkkan, Yiğit Ali Doğan'a 7 yıl 6 ay, Zafer Keskin'e 6 yıl 3 ay, Onur Sancar'a 3 yıl 1 ay 15 gün, Ali Tunçkılıç'a da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Abdullah Yayla, Alişen Tekinbay, , Berat Atalay, Burak Koca, Gürsoy Güngör, , Sefa Demir, Selçuk Türer ve Tuncay Tepe'nin ise beratına karar verildi. DHA

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