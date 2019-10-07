Dışişleri Bakanlığından Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması
Fırat'ın doğusuna yapılacak olan harekat ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye, Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizleyerek kendi bekasını ve güvenliğini korumak, ayrıca, Suriye’nin huzur, barış ve istikrarını sağlamak amacıyla güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgeye ilişkin bazı yabancı yetkililerin beyanları hakkındaki soruya yanıt verdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Suriye'den kaynaklanan her türlü terör tehdidine karşı milli güvenliğimizin gerektirdiği tedbirleri almak, uluslararası hukuka dayanan en temel hakkımızdır.
Bugüne kadar anılan tedbirleri başta ABD olmak üzere Müttefiklerimizle ortaklaşa hayata geçirmek için azami gayret sarfettik. Suriye'nin kuzeyinde teşkil edilecek bir güvenli bölge vasıtasıyla meşru güvenlik çıkarlarımızın korunması ve yerinden edilmiş yüzbinlerce Suriyelinin evlerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin önünün açılması amacıyla yapıcı ve iyi niyetli çabalar yürüttük.
Gelinen aşamada, ABD askeri makamlarının vaatleri yerine getirilmemiştir. Süreç içinde ABD güvenlik bürokrasisi, Fırat'ın doğusunu işgali altında tutan PYD/YPG terör örgütüyle angajmanına son vermek bir yana, bunu artırmış ve ülkemizle mevcut Müttefik ilişkisine aykırı bir yaklaşım sergilemiştir.
Türkiye, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, terörün her türlüsüyle mücadele konusunda kararlıdır. Sınırlarımıza mücavir Suriye topraklarında, DEAŞ'ın ruh ikizi olan ve ülkemiz ve insanlarımızın yanısıra, Suriye halkına yönelik insanlığa karşı suçlarla müsemma PYD/YPG/PKK terör örgütünün palazlanmasına ve oldubittiler yaratmasına seyirci kalınamaz.
Türkiye, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek kendi bekasını ve güvenliğini korumak, ayrıca, Suriye'nin huzur, barış ve istikrarını sağlamak amacıyla güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır. Bu suretle, bölgede Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğine dönük ciddi bir tehdit de ortadan kaldırılacak ve gelecekte DEAŞ ve benzeri bir sorunun nüksetmemesi için güçlü bir zemin tesis edilecektir.
Tüm bu hususlar, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ABD Başkanı Trump'a 6 Ekim tarihinde yapılan telefon görüşmesinde bir kez daha vurgulanmıştır.
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Madem uyuyan anneleri uyandırdılar. Sonuçlarına da elbette katlanacaklar.cevapla 08.10.2019 10:21
yahudi vekopekleri sinirlarimizdan temizlenecek..cevapla 08.10.2019 01:37
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