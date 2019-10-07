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Trump'tan flaş açıklama: Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMA: SURİYE'DE KİMSENİN TARAFINI TUTMUYORUM

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Trump Türkiye ve 'ye dair açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı , Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyona ilişkin, '' ile çok iyi ilişkimiz var, Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum'' dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının imza töreninin ardından gazetecilerin ile ilgili sorularını yanıtladı.

Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu dile getiren Trump, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "iyi ilişkileri" olduğunu kaydetti.

Trump, "Uzun yıllardır Suriye'deyiz. Suriye'deki görev kısa vadeli olmalıydı. Girip, çıkmamız gerekirdi." ifadesini kullandı.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

'a DAEŞ'lılar sizin sorumluluğunuzda dedim. Ben Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Askerlerimi eve döndürmek için seçildim. ABD bir polis gücü değildir. Amacımız orada polislik yapmak olmamalıdır.

Trump'tan Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk paylaşımı TRUMP'TAN "KÜRTLERLE DEĞİL PKK İLE İŞ TUTTUK" PAYLAŞIMI

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Vahit Vahit

Yalan Yalan . Her türlü teknolojik destek hazırlıgını yaptılar .türkiye girdiginde amerika komuta kontrolu altındaki ypg güçleri ile çarpışacak. ypg nin elinde son teknoloji silah var, uydu ile yönlendirilen teröristler tam bir piyon. AMERİKA, SİYONİS GÜÇLER vazgeçer mi ? hayır.

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evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 09:01
sarp sarp

Nato müttefiki mi işimdi bunlar....

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evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 01:38
g&#246;kcebeyden gökcebeyden

Yoksa Türk askerinden cekindigimizden degil. erdogan her ne kadar vura vura gelecez.Kim cikarsa önümüze ezecez dediyse de ben ABD baskani olarak askerlerimizi koruma yolunu sectim. Kimse ABD tirsti demesin. Hem Benim Atom bombam var. ...!

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evet1
hayır0
cevapla 08.10.2019 01:00
Seramika Seramika

Adam tüccar, gelir - gider hesabı yapıyor. Baktı ki petrol gelirleri istediği gibi değil, şimdilik petrol olmayan yerlere çekiliyor. Doğruysa tabi

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evet2
hayır0
cevapla 08.10.2019 00:14
Mithat Mithat

Ulan övüyo musun sövüyo musun karar ver :D Bir tweetin diğerini tutmuyo

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evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 23:59
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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