Trump'tan flaş açıklama: Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum
Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Trump Türkiye ve Suriye'ye dair açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyona ilişkin, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkimiz var, Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum'' dedi.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının imza töreninin ardından gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularını yanıtladı.
Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu dile getiren Trump, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "iyi ilişkileri" olduğunu kaydetti.
Trump, "Uzun yıllardır Suriye'deyiz. Suriye'deki görev kısa vadeli olmalıydı. Girip, çıkmamız gerekirdi." ifadesini kullandı.
Trump sözlerini şöyle sürdürdü:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a DAEŞ'lılar sizin sorumluluğunuzda dedim. Ben Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Askerlerimi eve döndürmek için seçildim. ABD bir polis gücü değildir. Amacımız orada polislik yapmak olmamalıdır.
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Yalan Yalan . Her türlü teknolojik destek hazırlıgını yaptılar .türkiye girdiginde amerika komuta kontrolu altındaki ypg güçleri ile çarpışacak. ypg nin elinde son teknoloji silah var, uydu ile yönlendirilen teröristler tam bir piyon. AMERİKA, SİYONİS GÜÇLER vazgeçer mi ? hayır.cevapla 08.10.2019 09:01
Yoksa Türk askerinden cekindigimizden degil. erdogan her ne kadar vura vura gelecez.Kim cikarsa önümüze ezecez dediyse de ben ABD baskani olarak askerlerimizi koruma yolunu sectim. Kimse ABD tirsti demesin. Hem Benim Atom bombam var. ...!cevapla 08.10.2019 01:00
Adam tüccar, gelir - gider hesabı yapıyor. Baktı ki petrol gelirleri istediği gibi değil, şimdilik petrol olmayan yerlere çekiliyor. Doğruysa tabicevapla 08.10.2019 00:14
Ulan övüyo musun sövüyo musun karar ver :D Bir tweetin diğerini tutmuyocevapla 07.10.2019 23:59
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