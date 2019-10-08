Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekatla ilgili bir mesaj yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye hazırdır"

Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri mücadeleye hazır" ifadesine yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye hazırdır"

"TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasının devamında, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadelerine yer verdi.