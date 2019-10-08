Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekatla ilgili bir mesaj yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye hazırdır"
Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri mücadeleye hazır" ifadesine yer verildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye hazırdır"
"TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANMIŞTIR"
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasının devamında, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadelerine yer verdi.
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TÜRK’Ü NE SANDIN? Git de bir sor tarihe, Türk’ün haklı ününü. Ya şehidiz ya gazi; biter mi sandın bizi? Çılgınız evelallah; kışkırt da gör gününü. Gaflette yorgan döşek yatar mı sandın bizi? Çek istediğin kadar haini tarafına Kulağımız tıkalı münafık cafcafına Haçlının kucağına, Siyonist’in safına Geçerek imanını satar mı sandın bizi? Çok duyduk, çok işittik pervasız beyanları Kendini Samanyolu farz edip kayanları Yanınızdayız deyip anında cayanları Kalleşlerin dalında öter mi sandın bizi? Kızılelma’ya niyet; sefer namazı kılan Her ferdi ateş doğar, küffara kılıç çalan Yalancı kış güneşi zannetme sakın ulan! Batılı kavurmadan batar mı sandın bizi? Bozkurtlarız, şehadet şerbetine susayan Umudumuz tükenmez, kalsak da çölde yayan Kürşad’ız, kırk yiğitle yılanları budayan Davasına ihanet katar mı sandın bizi? Yumruğunu masaya hele vurmaya görsün Çekiçleme sesleri duyulur anda örsün Küheylanı cihada bir kez sürmeye görsün Yedi düvel bir olsa tutar mı sandın bizi? Mücella Pakdemircevapla 08.10.2019 10:54
İnşaAllah ülkemiz diğerleri gibi karışmadan problemlerin hepsi çözülmüş olur yetti artık 1 asker bile kaybetmeden bitse keşke Allah (c.c) Türk milletine ve askerlerine yardım etsin.cevapla 08.10.2019 09:19
ALLAH Teala müminleri korusun ve vaad ettigi zaferi versin, amin.cevapla 08.10.2019 09:14
Allah im korusun hepsini Rabbime emanet olsunlar Biz ne yapabiliriz dua etmekten başka Allah im çok güçlü olan Rabbim korusun hepsinicevapla 08.10.2019 01:49
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