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Tunceli'de HDP'lilere terör gözaltısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019
HDP'LİLERE TERÖR GÖZALTISI

Tunceli'de, aralarında eski il başkanı ve il genel meclisi üyesinin de bulunduğu 10 kişi, terör soruşturmasa kapsamında gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan eski İl Başkanı Murat Polat, HDP Tunceli İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ali Yazır'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyette sorguya alındı.

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izmir ballikuyu abido izmir ballikuyu abido

bu pkk li ve diger tüm teröristlere nefes aldirmayin bunlara uzun süreli hapis cezasi verilmeli

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cevapla 07.10.2019 13:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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