Tunceli'de HDP'lilere terör gözaltısı
Giriş Tarihi: 07.10.2019
Tunceli'de, aralarında HDP eski il başkanı ve il genel meclisi üyesinin de bulunduğu 10 kişi, terör soruşturmasa kapsamında gözaltına alındı.Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Bu kapsamda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan HDP eski İl Başkanı Murat Polat, HDP Tunceli İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ali Yazır'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyette sorguya alındı.
kalan karakter 1000
izmir ballikuyu abido
bu pkk li ve diger tüm teröristlere nefes aldirmayin bunlara uzun süreli hapis cezasi verilmelicevapla 07.10.2019 13:58
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