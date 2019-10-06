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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'özür' açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN 'ÖZÜR' AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından () firarisi 'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek ikinci kez özür diledi. Açıklama skandal olaya ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın 'na çağrılması ardından gerçekleşti.

ABD Ankara Büyükelçiliği, /PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesi ile ilgili olarak, "Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından (FETÖ) firarisi 'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek ikinci kez özür diledi.

Açıkama skandal olaya ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın çağrılması ardından gerçekleşti.

ABD büyükelçilik hesabından skandal! FETÖ'cü firari Ergun Babahan'ın tweetini beğendiler ABD BÜYÜKELÇİLİK HESABINDAN SKANDAL! FETÖ'CÜ FİRARİ ERGUN BABAHAN'IN TWEETİNİ BEĞENDİLER

ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: ÜZÜNTÜ DUYDUĞUMUZU BİR KEZ DAHA İFADE EDİYORUZ

Elçilik açıklamasında, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN YAPILAN İLK AÇIKLAMA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür diledi.

Büyükelçilik, söz konusu paylaşıma ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz." ifadesi yer aldı.

ABD Büyükelçiliğinin yanlışla beğendiğini açıkladığı FETÖ firarisi Babahan'ın paylaşımında, "MHP Lideri Devlet Bahçelisiz bir siyaset dönemi" vurgusu yer alıyor.

Son dakika: ABD'nin Büyükelçiliği'nden 'özür' açıklaması |Video SON DAKİKA: ABD'NİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN 'ÖZÜR' AÇIKLAMASI |VİDEO
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R.t R.t

yeter artık operasyon daha fazla ertelenmemeli !!!

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evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 01:01
A.c A.c

Ogle guzel uyutuyorlarki Pkk ya yanlislik ile silah veriyorlar Teroristleri yanlislikla destekliyorlar Ajanlar turkiyede cirit atiyor. Peki biz vatansever olarak uyutuluyoruz. Yilarca uyuttular ve uyutmaya devam ediyorlar. Biz ne yapiyoruz. (armut topluyoruz)

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 06.10.2019 20:40
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