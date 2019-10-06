AK Parti'den ABD Büyükelçiliği'ne sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı "beğeni"nisini şiddetle kınıyoruz." dedi. Çelik, "ABD Büyükelçiliği Türkiye’yi terör örgütleriyle bağlantılı kişiler üzerinden değil, doğru analiz yapabilen kişiler üzerinden anlamaya çalışmalıdır. İnsani konularda hassas olunması ise izah gerektirmeyen bir durumdur." ifadelerine yer verdi. Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür diledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , " ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldığı bir paylaşımın beğenilmesini kınadı.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz. Bu hadise, bir yandan Büyükelçiliğin Türkiye gerçekliğine hangi 'ilgisiz' ve 'yanlış' kişileri takip ederek yabancılaştığını, diğer yönüyle nasıl bir istihdam politikası izlediklerini göstermesi bakımından ibretliktir...

Konu, kuru bir özürle geçiştirilecek bir konu değildir. İnsani açıdan kabul edilemez olduğu gibi içişlerimize çirkin bir müdahale çabasıdır. Büyükelçilikte istihdam edilen bazı kişilerin iki ülke ilişkilerine zarar vermek için özel bir gayret içinde olduğunu göstermektedir. Kafa karışıklığının ötesinde bir durum vardır. ABD Dışişleri Bakanlığının ve ABD Büyükelçiliğinin konuyu ciddi şekilde soruşturmasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz.







"BU ÇİRKİN EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRENLERE DÖNÜK SORUŞTURMA YAPILMASINI BEKLİYORUZ"

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'yi terör örgütleriyle bağlantılı kişiler üzerinden değil, doğru analiz yapabilen kişiler üzerinden anlamaya çalışmalıdır. İnsani konularda hassas olunması ise izah gerektirmeyen bir durumdur.

Hiçbir büyükelçilik Türkiye'deki hiçbir siyasi parti ve siyasetçi hakkında bu şekilde yorum yapamaz. Diplomatik teamüllere saygı esastır. Terör örgütleriyle bağlantılı kişiler bir büyükelçiliğin referansı olamaz.

MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve MHP camiasına bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. ABD Büyükelçiliğinden kuru bir özür ötesinde, bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz."







ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TWITTER ÖZÜRÜ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür diledi.

Büyükelçilik, söz konusu paylaşıma ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz." ifadesi yer aldı.

ABD Büyükelçiliğinin yanlışla beğendiğini açıkladığı FETÖ firarisi Babahan'ın paylaşımında, "MHP Lideri Devlet Bahçelisiz bir siyaset dönemi" vurgusu yer alıyor.