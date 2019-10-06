TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan ABD Elçiliği'ne Bahçeli tepkisi

FETÖ soruşturmasından aranan Ergun Babahan'ı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında attığı tweete bir tepki de TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan geldi.

FETÖ soruşturmasında firari durumda olan Ergun Babahan, Twitter hesabından, "Türkiye halkları Bahçelisiz bir siyaset dönemine hazır olmalı" şeklinde bir mesaj yayımladı. ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı tarafından bu mesajın beğenilmesi MHP ve AK Parti'den tepki çekti.

CELAL ADAN DA TEPKİSİNİ ORTAYA KOYDU

TBMM Başkanvekili Celal Adnan, ""FETÖ firarisi gazeteciden cümleler, bölücü örgüte binlerce tır silah verenlerden beğeni, fitne odağından sevinç çığlıkları; tek bir hakikate işaret etmektedir. Türk milletinin, devletinin, kimliğinin düşmanları; Türk milliyetçiliğinin lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye de düşmandır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin sağlık kontrollerinin fırsata çevrildiğini belirten Adan, "Liderimizin rutin sağlık kontrolünü bile fırsat bilenlerin tıynetleri,niyetleri ortadadır. Hevesleri elbet kursaklarında kalacaktır. Fakat Türk düşmanlarına düşman olmanın, liderimiz Devlet Bahçeli'ye yol arkadaşı olmanın onuru; yakamızda bir şeref madalyası olarak sonsuza dek kalacaktır." şeklinde karşılık verdi.