Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in acı günü
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in 97 yaşında vefat eden annesi Kadire Demir, İstanbul'da toprağa verildi.
Kadire Demir için Başakşehir 2. Etap Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına İsmail Demir, Kadire Demir'in yakınları, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Muhsin Dere, AK Parti Sivas Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, savunma sanayisinden kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.
Kadire Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
- CHP'li belediyeden bayrak skandalı
- Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada flaş talep
- Akşener'den Fırat'ın doğusuna operasyona destek
- Maarif Vakfı'ndan yeni eğitim modeli
- Serdar ve Mustafa Seyitoğlu hakkında karar
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan operasyon açıklaması
- İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var
- 'Yargı paketi'nde önemli gelişme
- Meral Akşener'den Fırat'ın doğusuna operasyona destek açıklaması | Video izle
- Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada Yargıtay'dan flaş talep
- Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak gelişme! Enerjide hidrolik çatlatma dönemine başladı
- Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu hakkında karar
- CHP'li Karaburun Belediyesi'nde bayrak skandalı! TC ibaresi ve Türk bayrağı neden kaldırıldı? | Video izle
- Azerbaycan'da AVM’de büyük yangın! 200 itfaiye eri müdahale etti | Video izle
- Trump'ın "kör bırakıldığı" iddialarına yanıt
- Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt
- Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
- Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?