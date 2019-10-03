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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yavuz sondaj gemimiz ilerliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
BAKAN DÖNMEZ: YAVUZ SONDAJ GEMİMİZ İLERLİYOR

, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor." ifadelerini kullandı.

, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.



"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRARAK İLERLİYOR"

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

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