Haluk Bayraktar'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: "Siz kime hizmet ediyorsunuz?"
Cumhuriyet gazetesi asparagas haberlerine bir yenisini daha ekledi. Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar Cumhurbaşkanlığı kararı ile Baykar Savunma’nın yatırım projesi kapsamına alındığını iddia eden Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi. Bayraktar, gazete yönetimine “Siz kime hizmet ediyorsunuz?” diye sordu.Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan yalan habere göre Cumhurbaşkanlığı kararı ile Baykar Savunma'nın da aralarında olduğu 5 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı." diyerek Türkiye'nin göz bebeği olan bir kurumu hedef aldı. Sürekli maddi ve manevi değerlere nefret kusan, son olarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bağlı İSPARK'a ihale yoluyla alınan gazete Türkiye aleyhine çalışan bir propaganda aracı gibi.
CUMHURİYET'TEN ALGI VE MANİPÜLASYON
Cumhuriyet'in bu yalan haberi sonrası Selçuk Bayraktar "Birileri rahatsız olduğu için yolumuzdan dönmeyeceğiz" derken, kardeşi Haluk Bayraktar'ın yazdıklarını kendi hesabından paylaştı.
"KREDİ BİLE KULLANMADIK"
Baykar şirketinin söz konusu haberi dava edeceğini belirten Haluk Bayraktar "Endüstri bölgesi bir devlet teşviği değildir. Baykar, bugüne kadar tüm yatırımlarını öz sermayesi ile yapmıştır. Herhangi bir bankadan kredi dahi kullanmamıştır. Geliştirdiği teknolojik ürünleri teslim ettiği kurumlardan Ar-Ge desteği veya nakit yatırım teşviği hiç almamıştır" dedi.
İLK SİHA İHRACATINA İMZA ATMIŞTIR
-Geliştirdiğimiz SİHA'lar yazılımından elektroniğine, aerodinamiğinden mekanik sistemlerine kadar milli tasarım ve milli ürünümüzdür. Baykar, ürettiği onlarca SİHA'yı havacılıkta gelişmiş ülkeler dahil birçok ülkeye ihraç etmektedir.
-Baykar, geliştirdiği teknolojilerle ülkemizi SİHA yapabilen ilk 6 ülke arasında yer almasını sağlamıştır. İlk SİHA ihracatına imza atmıştır. Milli ve özgün olarak geliştirilen SİHA'lar göklerde yüz binlerce saat operasyonel uçuş ile güvenlik güçlerimizin gücüne güç katmıştır.
"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"
Ülkemizin bağımsızlığı ve geleceğini savunmak, Baykar'da çalışan mühendisten teknisyene, güvenlikten temizlik personeline 700 emekçinin hakkını korumak için hukuk yoluna başvuracağız.
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