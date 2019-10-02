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Gri listeden aranan terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
GRİ LİSTEDEN ARANAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ''İç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edilmiştir.'' denildi.

İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi" denildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlardan 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edilmiştir" denildi. İHA

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