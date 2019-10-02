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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI: 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

'ın kuzeyindeki bölgesine, 'yla koordineli düzenlenen hava harekatında, 'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

'ın kuzeyindeki bölgesine, 'yla koordineli düzenlenen hava harekatında, 'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

AVAŞİN BÖLGESİNE HAVA HAREKAT

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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