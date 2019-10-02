Ekrem İmamoğlu'nun iddiasını Tevfik Göksu A Haber canlı yayınında belgeleriyle yalanladı |Video

İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkutmuştu. Depremden çok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplanma alanlarıyla ilgili söylediği sözler ve davet polemiği konuşulmuştu. A Haber canlı yayınına konuk olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksü, İmamoğlu'nun bu asıl iddialarını belgeleriyle çürüttü. Göksu, "İmamoğlu'unun iddialarının topu yalan... Toplanma alanı diye bir lejant yoktur." ifadelerini kullandı. Öte yandan Göksu, "İmamoğlu’nun söylediğinin aksine sadece 11 alanın değişikliğe uğradı. Belediyenin söylediği 11 alanın 8’i CHP’li belediyelerin elinde” dedi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu A Haber canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun asılsız iddialarına belgeleriyle yanıt verdi. İşte Göksu'nun canlı yayında yapıtığı o açıklamalar...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplanma alanları hakkındaki açıklamalarının doğru olmadığını söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Biz depremle ilgili konular konuşmamız gerekirken biz maalesef ki sonrasındaki manipülasyonları konuştuk. Sanki depremle ilgili konuşacak bir şeyi olmayanlar, başka şeyleri konu ederek aslında geçmişte AK Partili belediyelerin yapmış olduğu hizmetleri bir anda yok sayıp davet edildi mi edilmedi mi konusuna dönüştü" ifadelerini kullandı.



"KONUŞACAK BİR ŞEYİ OLMAYANLAR MANİPÜLE YOLUNA GİTTİ"



Depremdeki panik ortamının yöneticiler tarafından sakinleştirilmesi gerekirken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun infial yaratabilecek bir açıklama yaptığını söyleyen Tevfik Göksu, "Deprem olduğu zaman vatandaşı sakinleştirme yönünde açıklamalar yapmak gerekir. Fakat biz burda bu şekilde açıklamalar yapmak yerine "İstanbul'da toplanma alanları yok. Toplanma alanları imara açıldı" gibi bir açıklama duyduk. Herhalde İstanbul ile ilgili konuşacak bir şeyi olmayanlar böyle bir manipüle durumuna geçtiler" şeklinde konuştu.



Toplanma alanlarının değişkenlik gösterebileceğini söyleyen Göksu, "Toplanma alanları imara açıldı, yerlerine alışveriş merkezi yapıldı gibi açıklamaların kökü yalan. Toplanma alanı dediğiniz şey bir bölgede sabit tutulacak bir yer değildir. Değişkendir. Çünkü sabit olması için bizim planlarımızda toplanma alanı diye bir bölümün olması gerekir" dedi.



AFAD İSTANBUL'DAKİ TOPLANMA ALANI SAYISINI AÇIKLADI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplanma alanları sayısı hakkındaki iddiaların yalan olduğunu söyleyen Göksu, "AFAD'ın verilerine göre şuan İstanbul'da 2 bin 864 toplanma alanı bulunmakta." İfadelerini kullandı.



"11 ALANIN 8'İ CHP'Lİ BELEDİYELERİN ELİNDE"

Konuyla ilgili İBB'ye soru yöneltildiğini de sözlerine ekleyen Göksu, İmamoğlu'nun söylediğinin aksine sadece 11 alanın değişikliğe uğradığını söyleyerek "Belediyenin söylediği 11 alanın 8'i CHP'li belediyelerin elinde" dedi.