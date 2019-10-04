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Erdoğan imzayı attı! Polis Akademisi Başkanlığı'na Yılmaz Çolak getirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
ERDOĞAN İMZAYI ATTI! POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NA YILMAZ ÇOLAK GETİRİLDİ!

Başkan 'ın Polis Akademisi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Bakanlığına ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

Başkan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. getirildi.

SÖZ KONUSU ATAMA...

AA'nın haberine göre; söz konusu atama 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

-DİĞER ATAMALAR-

Bu arada Aile, Çalışma ve Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları İlker Karakaş, Derya Topuksak, Elif Türk Güneş, Furkan Yılmaz, Gökhan Akyol, Gökhan Kıraç, Muammer Akın, Mustafa Orkun Çelik, Nefiset Akkaya, Recep Güner, Rıza Harun Özer, Umut Akın ve Yaşar Ertan'ın atamaları gerçekleştirildi.

YILMAZ ÇOLAK KİMDİR?

Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 1969 yılında Görele'de doğdu. 1993 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümünden Lisans, burslu olarak okuduğu Siyaset Bilimi bölümünden (1994) ve aynı bölümden Doktora (2000) dereceleri aldı.Kırıkkale ve Bilkent Üniversitelerinde Araştırma Görevlisi, ardından 2000-2010 yılları arasında 'nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak görev aldı. 2003 yılında Belçika Brugge'de Birleşmiş Milletler Üniversitesinde "Misafir Araştırmacı" olarak bulundu.

Prof. Dr. Yılmaz Çolak 2010 yılında Polis Akademisinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aralık 2013 - Mayıs 2014 tarihleri arasında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı.

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