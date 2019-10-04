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Irak’ta sokağa çıkma yasağına uyan yok, çatışmalar sürüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
KOMŞUDA KAOS! ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

'ta salı günü başlayan eylemler giderek büyüyor. Gösterilerin yapıldığı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Buna rağmen gece boyunca güvenlik güçleri ile çatışmalar sürdü. 30 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Gösterilerin ardından yönetimi sınır kapılarını kapattı.

'ta salı günü başlayan gösterileri kontrol altına alınamıyor. Başkent ile ülkenin güney şehirlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersiz" sebebiyle başlayan hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 30'a ulaştı, yüzlerce kişi de yaralandı.

Irak’ta olaylar giderek büyüyor! Ölü sayısı artıyor IRAK’TA OLAYLAR GİDEREK BÜYÜYOR! ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

KADINLAR DA KATILDI

Bağdat'taki el-Halani ve el-Endülüs meydanları başta olmak üzere birçok alanda düzenlenen gösterilere, güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi için kadınlar da katıldı. Buna rağmen güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Ülkenin güneyindeki Basra, Meysan, Zikar, Divaniye, Necef ve Kerbela'da da gösteriler düzenlendi.

BİNALAR YAKILIYOR

Zikar (Amara) vilayetinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu altı gösterici hayatını kaybetti. Bunun üzerine Zikar Vilayet Meclisini basan göstericiler binayı ateşe verdi. Yine Zikar'ın Suk eş-Şuyuh ve ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve en-Nasıriyye şehrindeki mühendisler sendikası binası da yakıldı.

BAĞDAT'TA SİLAH SESLERİ

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi sabah saat 5'te Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağa rağmen başkentin bazı bölgelerinden silah sesleri duyuldu. Daha sonra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) şehirlerinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SOSYAL MEDYAYA KISITLAMA

Gösterilerin sona ermemesi üzerine sosyal medyaya erişim durduruldu. Hükûmet; Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi mecralarına erişimi engelledi. Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarıyla başlayan gösterileri şu ana kadar hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi. Irak'ta en büyük halk tabanına sahip Şii lider Mukteda es-Sadr'ın temsilcileri de söz konusu gösterilere katılmadıklarını duyurdu.

İRAN, SINIRI KAPATTI

yönetimi, Irak'taki gösteriler sebebiyle Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını kapattı.

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