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Amanoslar'da PKK'nın ininden bunlar çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
AMANOSLAR'DA PKK'NIN İNİNDEN BUNLAR ÇIKTI

'de, Amanos Dağları eteklerinde, güvenlik güçlerinin terör örgütü 'ya yönelik düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü silah, mühimmat ve ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

'nın, Amanoslar bölgesinde yürüttüğü operasyonlar sırasında Yarpuz köyü Havşu Tepe bölgesinde arama tarama faaliyeti yapıldı. Aramalarda, toprağa gömülü M-16 piyade tüfeği, dürbünlü Kanas tüfeği, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği, 38 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 40 adet RPG-7 mühimmatı, 12 düzeneği, 10 adet M-14 mayın, 8 el bombası, 13 telsiz, mavzer, gece görüş el dürbünü, 32 elektrikli fünye, 15 kilo , silah üstü dürbün, el dürbünü, 1080 adet 5.45 mm çapında mermi, 880 adet 7.62 mm çapında mermi, 443 Bixi makineli tüfek mermisi, 60 Zagros keskin nişancı tüfeği mermisi, 1980 metre kablo, 18 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 not defteri, 5 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 leşker kıyafeti, 30 av tüfeği fişeği, avcı yeleği, 3 kütüklük, 2 harbi, tabanca kılıfı, EYP düzeneklerinin kullanma talimatı yazılı 4 kağıt ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Son Dakika: Amanoslar'da PKK'nın cephaneliği bulundu |Video SON DAKİKA: AMANOSLAR'DA PKK'NIN CEPHANELİĞİ BULUNDU |VİDEO

YERİNDE İMHA EDİLDİ

Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla yerinde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

DHA

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