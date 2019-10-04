04 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti |Video

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
İNGİLTERE GENELKURMAY BAŞKANI ANKARA'DA

: Akar, Genelkurmay Başkanı 'in davetlisi olarak 'ya gelen ile bir araya geldi.

: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı 'in davetlisi olarak 'ya gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Patrick Carter ile bir araya geldi.

Orgeneral Nicholas Patrick Carter'ın Akar'ı ziyaretine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik ile savunma konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İH

Hulusi Akar İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti |Video HULUSİ AKAR İNGİLTERE GENELKURMAY BAŞKANI CARTER'I KABUL ETTİ |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN