Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti |Video
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Ankara'ya gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Patrick Carter ile bir araya geldi.
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Ankara'ya gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Patrick Carter ile bir araya geldi.
İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaretine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.
Görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik ile savunma konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İH
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