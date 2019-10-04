Ekşi Sözlük'te Devlet Bahçeli provokasyonu
MHP lideri Bahçeli'nin hastane tedavi görmesinin ardından, Ekşi Sözlük'te skandal paylaşımlar yer aldı. Bahçeli hakkında "Allahım seni öldürmesin süründürsün inşallah", "Ateşin bol olsun" gibi paylaşımlar yapılırken, Ekşi Sözlük yönetimi bu içeriklere müdahale etmek yerine ilgili başlığın "gündem" kısmında üst sıralara taşınmasını seyretti.
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan MHP lideri Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilerek evinde istirahate çekilmişti. Ancak rahatsızlığının devam etmesi üzerine yeniden hastanede müşahede altına alınan ve TBMM açılışına da katılamayan Bahçeli hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Özellikle muhalif medya kuruluşlarında, Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüleştiği ve bir daha siyaset yapamayacağına yönelik iddialar gündeme geldi. MHP kanadından ise bu iddiaların tam aksi yönde açıklamalar yapılırken, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
AK Parti'li eski vekil Şamil Tayyar da konuyla ilgili bir bilgi paylaştı. Tayyar, "Az önce hastaneyle irtibat kurdum, MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık kontrolü tamamlanmış, durumu çok iyi, hayati tehlikesi yok. Doktorların ifadesiyle; bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır." ifadelerini kullandı.
EKŞİ SÖZLÜK'TE BAHÇELİ PROVOKASYONU
Ancak tüm bu açıklamalara rağmen muhalif kesimin spekülatif iddiaları devam etti. Özellikle daha önce birçok skandal içerikle gündeme gelen Ekşi Sözlük'te yer alan içeriklerde birbirinden çirkin ifadeler yer aldı. Sedat Kapanoğlu'nun kurucusu olduğu internet sitesinde "Devlet Bahçeli'ye son mesajınız" diye provokatif bir başlık açılırken, başlığın altında ise Bahçeli'nin vefat etmesini temenni eden ve beddua mahiyetinde mesajlar paylaşıldı.
İçerisinde "Ateşin bol olsun. giderken reyisini de götürsene", "Yalnız gitme yanına birilerini daha al", "Allahım seni öldürmesin süründürsün inşallah", "Ebu cehil'e selam söyle", "herhalde cesedini o çok sevdiğin erdoğan aile mezarlığına atarlar reis. hem gömmelerine de gerek yok, çakallar bile yemez seni." gibi içerikler yer alan başlığa Ekşi Sözlük yönetimi tarafından herhangi bir müdahalede bulunulmaması ve söz konusu başlığın "gündem" kısmının en üst sıralarına taşınması ise dikkat çekti.
EKŞİ SÖZLÜK'TEKİ İLK SKANDAL DEĞİL
Yeni Zelanda'nın Christchurch ilçesindeki Al Noor camisine yapılan saldırı sonrası İslamofobik mesajlara yer veren Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim." diyerek bu katliama destek verip İslam düşmanlığı yapmıştı.
Geçmişte de Hz.Muhammed hakkında ağıza alınmayacak ifadelerin yer aldığı Ekşi Sözlük'te, Gezi olayları sırasında da provokatif eylemlere destek verilmişti.
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