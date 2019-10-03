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Son dakika: Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ DEPREM!

Akdeniz'de merkez üssü Muğla’nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Muğla'nın kıyı şeridindeki ilçelerinin yanı sıra Antalya ve Burdur'da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesinin 47.67 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.44'te meydana geldi. Yerin 6.41 kilometre derinliğinde olan deprem, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin yanı sıra Antalya ve Burdur'da da hissedildi.

KANDİLLİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak aç��kladı.

2 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Yerel saatle 07:44'te gelen ve Muğla kıyılarında'da hissedilen deprem yerin 6 km altında oluştu. Depremin can ya da mal kaybına sebep olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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