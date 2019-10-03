CHP'li belediyeler, vatandaşa haciz mesajı göndermeye başladı

Adana'da CHP tarafından yönetilen belediyeler vatandaşa haciz mesajı göndermeye başladı. Emlak vergisini tahsil etmek için vatandaşın cep telefonlarına mesaj gönderen belediyeler tepki çekti. Vatandaşlar CHP'li belediyeler için "soyguna çıktılar" ifadelerini kullandı.

Adana'nın CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyeleri emlak vergisi borçlarını ödemeyenlere gönderdikleri mesajlarla büyük tepkiye neden oldu. "Vadesi geçmiş borcunuz bulunmaktadır. Ödenmemesi durumunda istenmeden de olsa yasal işlemler başlatılmak zorunda kalınacaktır" mesajını alan vatandaşlar, "Resmen soyguna çıktılar" dediler.





TEHDİTLİ MESAJ

31 Mart seçimlerinden sonra koltuğa oturur oturmaz damadını özel kalem müdürlüğe atamasıyla gündeme gelen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in talimatlarıyla vergisini ödemeyen vatandaşlara Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından adeta tehdit içeren mesajlar atıldı. Vergi borçlarını ödemedikleri için gelen mesajla hacizle karşı karşıya kalacaklarını öğrenen vatandaşlar isyan etti.





"BU MU SİZİN DEMOKRATLIĞINIZ"

Seyhan belediyesinden gelen mesajı okuduğunda adeta şok yaşadığını söyleyen market işletmecisi Muhittin Soylu (52), "Tamam vergi borcumuz var biz bunu inkar etmiyoruz. Ama yasal işlem yapılacak olması ne demek? Sen benim vergi borcumdan dolayı gelip haciz işlemi yapamazsın. Yapılandırmaya gidebilirsin. Borcun hepsini ödememizi istiyorlar. Bir de sosyal demokratlıktan bahsediyorlar. Bu mu sizin sosyal demokratlığınız?" diye tepkisini dile getirdi.

"İNSANLARI TACİZ EDİYORLAR"

Mesaj geldikten 5 gün sonra Seyhan Belediyesine giderek vergi borcunu ödeyen ve makbuzları gösteren Fatma Engez ise, "Mesajı okuduğumda paniğe kapıldım. Evime haciz göndermemeleri için bin 390 lira olan borcumu faiziyle birlikte bin 490 lira olarak ödedim. Yıllardır vergi borcu ödüyorum ilk kez böyle bir mesajla karşılaştım. İnsanları taciz etmeye gerek yok" dedi.