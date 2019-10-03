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Afrin sınırına beton blok sevkiyatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
AFRİN SINIRINA BETON BLOK SEVKİYATI

'da, Afrin sınırındaki birliklere 21 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.Tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Afrin sınırındaki birlikler için hazırlanan beton blokları taşıyan 21 tır, Reyhanlı ilçesine geldi.

Tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sınırındaki tel örgülerin yenileme çalışmalarının yapıldığı gözlendi.

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