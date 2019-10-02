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Skandal Suriye konferansını böyle savundu! Kılıçdaroğlu'ndan komik açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019
KILIÇDAROĞLU SKANDAL SURİYE KONFERANSINI BÖYLE SAVUNDU!

Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkanı Kemal , geçtiğimiz günlerde 'nin politikasına karşı düzenlenen skandal konferansı savundu. Kılıçdaroğlu'nun, 'li isimlerin de yer aldığı konferansı savunurken "Normalde bunu yapması gereken iktidar" ifadelerini kullanması tepki çekti.

Meclis tatilinin ardından partisinin ilk grup toplantısında konuşan Genel Başkanı Kemal , 'nin politikasına karşı 'li isimlerle yaptığı skandal konferansı savundu.

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YPG'ye yakın isimlerin katıldığı konferans için "Çok önemli bir toplantı yaptık" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Geçtiğimiz hafta çok önemli bir toplantı yaptık. Suriye konferansını topladık. 100'ün üzerinde gazeteci, 20'nin üzerinde uluslararası gözlemci katıldı. Beş ana yolun altını çizdik. ile arasındaki yolun en kestirme yol olduğunu söyledik. Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesini söyledik. ile 'nın çıkarları arasında savrulmamak için bütünlüklü tek bir Suriye politikası izlemeliyiz. Üçüncü olarak uluslararası hukuka ve ilişkilere dayalı hep beraber konuşalım ve diplomasiyi etkin kılalım dedik. Dördüncü olarak bütün hamlelerimizi gözden geçirmeliyiz dedik. Beşincisi Suriye yeniden güvenlikli bölge olduktan sonra ülkemizdeki sığınmacılar geri dönmesi teşvik edilmeli dedik. Normalde bunu yapması gereken iktidar." ifadelerini kullandı.

CHP’nin Suriye konferansına PYD yandaşı Amy Austin Holmes katıldı CHP’NİN SURİYE KONFERANSINA PYD YANDAŞI AMY AUSTİN HOLMES KATILDI

NE OLMUŞTU?
CHP, Türkiye'nin Suriye politikasına karşı bir Suriye konferansı düzenlemiş, konferansa katılan katılımcılar arasında Terör örgütüne yakınlığı ile bilinen ABD'li Amy Austin Holmes'ın da olması büyük tepki toplamıştı.

Kürsüye çıkan sempatizanı Holmes, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu işgal ve istila ettiğini söylemişti.

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