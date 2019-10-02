Hakurk'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu. Bugün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine, Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında, 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmişti.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu kapsamda, Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129'a çıktı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu" denildi.
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