02 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Hakurk'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
HAKURK'A HAVA HAREKATI! 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu. Bugün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine, Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında, 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmişti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu kapsamda, Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129'a çıktı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu" denildi.

Terör örgütü YPG DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakıyor TERÖR ÖRGÜTÜ YPG DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ SERBEST BIRAKIYOR
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist öldürüldü IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI: 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN