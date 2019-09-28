CHP’nin Suriye konferansına PYD yandaşı Amy Austin Holmes katıldı
CHP tarafından düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı, İstanbul’da gerçekleştirildi. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıya terör örgütü PYD’ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes de katıldı. Holmes, burada yaptığı konuşmada eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı.
CHP tarafından uluslararası düzeyde düzenlenen "Suriye'de Barışa Açılan Kapı - Uluslararası Suriye Konferansı" gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yaptığı konferansa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmacı olarak katıldı.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının bitimine kadar sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan konferansta, katılımcıların konuşmasını salondakiler takip edebildi.
Katılımcılar arasında yer alan ve terör örgütü PYD'ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes skandal ifadeler kullandı. Yenişafak'ın takip ettiği o konferansta terör örgütünü 'barış gücü' olarak nitelendiren Holmes, "PYD Kürt ağırlıklı bir yapı değil artık. %60 oranında Araplardan oluşuyor. Kürtler, Süryaniler, Ezidiler, Hristiyanlar , Türkmenler var. Yani Suriye Halklarının temsilcisi ve içinde etnik çeşitliliği barındırıyor" dedi.
Oysa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu, konferansa terör örgütlerinin davet edilmeyeceği sözünü vermişti. Kılıçdaroğlu, 'PYD de katılacak mı?' Sorusuna "Onlar hariç, onların dışında. Suriye'nin Dışişleri Bakanlığından bir yetkili olabilir, gelebilir" cevabını vermişti.
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