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Öğrencilerden KDK'ya Ekrem İmamoğlu şikayeti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
ÖĞRENCİLERDEN KDK'YA EKREM İMAMOĞLU ŞİKAYETİ

öncesi birçok vaat veren ancak koltuğuna oturduğu günden bu yana vaatlerini unutan 'li , öğrenciler tarafından KDK'ya şikayet edildi. İBB'nin "20 yaşında öğrenci olmaz" demesi nedeniyle indirimli akbil alamayan öğrenciler, KDK'ya başvuruda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun sürecinde verdiği burs sözünü yerine getirmemesi ve 20 yaşından gün aldığı için indirimli AKBİL verilemeyeceğini belirtmesi birçok öğrenciyi mağdur etti. KDK'ya gelen onlarca şikayet üzerine yapılan detaylı incelemelerde AKBİL ve burs sorununda yaşanan mağduriyetlerin arttığı tespit edildi. KDK, İstanbul'da öğrencilerin en büyük dertlerinin başında indirimli yolculuk yapamamaları olduğunu ortaya çıkardı. KDK, söz konusu mağduriyetler için harekete geçti, şikayetler işleme alındı.

BAŞVURULAR HIZLA ARTIYOR
KDK'dan edinilen bilgiye göre, son zamanlarda İstanbul'dan çok sayıda öğrenci burs ve AKBİL gibi şikayetlerle kendilerine başvuru yaptı. Bazılarının aileleri tarafından yapılan başvuruların çoğu öğrenciler tarafından gerçekleşti. Geçim sıkıntısı yaşayan öğrenciler indirimle AKBİL konusunda yaşanan sıkıntının büyüm mağduriyetle doğuracağını belirti. KDK, başvuruların artarak devam ettiğini söyledi.

"20 YAŞINDA ÖĞRENCİ OLAMAZ MIYIM?"
İstanbul Güngören'den şikayette bulunan M.E. açık lise okuduğunu belirterek, "Belediyeye indirimli öğrenci AKBİL'i için başvurdum ama talebim 20 yaşımdan gün aldığım ve bu yaşta öğrenci olamayacağım gerekçesiyle reddedildi. Ben 20 yaşında öğrenci olamaz mıyım? Bu kanuni bir hak. Geçim sıkıntısı çekiyorum bu nedenle öğrencilik hakkımdan yararlanmak istedim" dedi. Örgün lise eğitimini maddi-manevi şartları nedeniyle okuyamadığını, bunun üzerine açık lise olanağından faydalandığını belirten genç kadın, "İndirimle AKBİL istiyorum. Ekrem Bey sesimizi duysun" dedi.

'BURS DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ'
Burs nedeniyle KDK'ya şikayette bulunanlardan A.Y'de, "İstanbul'daki birçok vatandaş gibi biz de burs vaadiyle mutlu olmuştuk. Ancak aradan geçen zamana rağmen hiçbir adım atılmadı. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, adaylığı döneminde 75 bin üniversite öğrencisine 8 ay boyunca 400 TL burs vaadinin gerçekleştirilmesi, konuyla ilgili vatandaşlarımızın ve şahsımın idari başvuru yolarını tükettiğini dikkate alınarak gerekli çalışma yapılması için KDK'dan sorunumuzu çözmenizi istiyorum" dedi.

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Gerek yok Gerek yok

Şu adama oy veren cahiller herşeyi hak ediyor arkadaş, o kadar insanın da hakkına girdiler her oy bir vebaldir. Vicdanınız rahat mı acaba ekremciler...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.09.2019 14:19
muhammet muhammet

benim akbilim şuan çalışmıyor mu yani anlamadım . 33 yaşındayım istanbul kartım var açık öğretim fakültesi işletme okuyorum. benim cüzdanımdaki akbili uzun zamandır kullanmıyorum yani yoksa öğrenci kartı olarak çalışmıyor mu anlamadım . yoksa arkadaş lise öğrencisi olduğu için mi alamamış . zaten açık lise öğrencisine önceden de verilmiyordu istanbul kart bu bir araştırılsın bence. Tamam bende AK Partili bir vatandaşım ama eğer önceden de olan şeylerle kimseyi yargılamayın. Adalet herkes için olsun derim nacizane fikrimdir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 20.09.2019 09:58
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