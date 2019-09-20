Öğrencilerden KDK'ya Ekrem İmamoğlu şikayeti

Seçim öncesi birçok vaat veren ancak İBB koltuğuna oturduğu günden bu yana vaatlerini unutan CHP'li Ekrem İmamoğlu, öğrenciler tarafından KDK'ya şikayet edildi. İBB'nin "20 yaşında öğrenci olmaz" demesi nedeniyle indirimli akbil alamayan öğrenciler, KDK'ya başvuruda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde verdiği burs sözünü yerine getirmemesi ve 20 yaşından gün aldığı için indirimli AKBİL verilemeyeceğini belirtmesi birçok öğrenciyi mağdur etti. KDK'ya gelen onlarca şikayet üzerine yapılan detaylı incelemelerde AKBİL ve burs sorununda yaşanan mağduriyetlerin arttığı tespit edildi. KDK, İstanbul'da öğrencilerin en büyük dertlerinin başında indirimli yolculuk yapamamaları olduğunu ortaya çıkardı. KDK, söz konusu mağduriyetler için harekete geçti, şikayetler işleme alındı.

BAŞVURULAR HIZLA ARTIYOR

KDK'dan edinilen bilgiye göre, son zamanlarda İstanbul'dan çok sayıda öğrenci burs ve AKBİL gibi şikayetlerle kendilerine başvuru yaptı. Bazılarının aileleri tarafından yapılan başvuruların çoğu öğrenciler tarafından gerçekleşti. Geçim sıkıntısı yaşayan öğrenciler indirimle AKBİL konusunda yaşanan sıkıntının büyüm mağduriyetle doğuracağını belirti. KDK, başvuruların artarak devam ettiğini söyledi.

"20 YAŞINDA ÖĞRENCİ OLAMAZ MIYIM?"

İstanbul Güngören'den şikayette bulunan M.E. açık lise okuduğunu belirterek, "Belediyeye indirimli öğrenci AKBİL'i için başvurdum ama talebim 20 yaşımdan gün aldığım ve bu yaşta öğrenci olamayacağım gerekçesiyle reddedildi. Ben 20 yaşında öğrenci olamaz mıyım? Bu kanuni bir hak. Geçim sıkıntısı çekiyorum bu nedenle öğrencilik hakkımdan yararlanmak istedim" dedi. Örgün lise eğitimini maddi-manevi şartları nedeniyle okuyamadığını, bunun üzerine açık lise olanağından faydalandığını belirten genç kadın, "İndirimle AKBİL istiyorum. Ekrem Bey sesimizi duysun" dedi.

'BURS DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ'

Burs nedeniyle KDK'ya şikayette bulunanlardan A.Y'de, "İstanbul'daki birçok vatandaş gibi biz de burs vaadiyle mutlu olmuştuk. Ancak aradan geçen zamana rağmen hiçbir adım atılmadı. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, adaylığı döneminde 75 bin üniversite öğrencisine 8 ay boyunca 400 TL burs vaadinin gerçekleştirilmesi, konuyla ilgili vatandaşlarımızın ve şahsımın idari başvuru yolarını tükettiğini dikkate alınarak gerekli çalışma yapılması için KDK'dan sorunumuzu çözmenizi istiyorum" dedi.



