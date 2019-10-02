Rusya S-500'leri Suriye'de test etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Rusya ile ortak üretim sinyali verdiği S-500'ler Suriye'de test edildi. Rus basınının savunma bakanlığı kaynaklarına dayandırarak yaptığı haberde, testlerin başarıyla tamamlandığı ifade edildi.
Rus hava savunma füze sistemi S-500'ün Suriye'de başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.
Rus İzvestiya gazetesinin Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayi kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, S-500 hava savunma füze sisteminin testleri esnasında birtakım arızalar meydana gelse de bu problemlerin hızlı bir şekilde çözüldüğü ifade edildi.
Sistemin söz konusu etapta testinin tamamlandığı belirtilen haberde, testin "başarılı" kabul edildiği aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu, S-500 sisteminin Rus ordusuna tedarikinin 2020'de başlayacağını bildirmişti.
Ayrıca Şoygu, Suriye'deki operasyonlar sırasında testleri başarısızlıkla sonuçlanan 12 silah türünün ise üretimine son verildiğini ifade etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ruslarla S-500 üretimine de girilebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve S-500'lerle ilgili açıklaması şu şekilde:
"Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz. Ruslar S-400 konusunda bize gönderimini Temmuz'da yaptılar."
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