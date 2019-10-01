Terörle mücadelede yeni açıklama: Sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi. Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz." ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklamalar geldi.
Soylu, "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi. Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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