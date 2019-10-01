Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist öldürüldü
Giriş Tarihi: 01.10.2019
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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