01 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019
PENÇE-3 HAREKATI'NDA PKK'YA DARBE

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, 'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

CHP'li Gürsel Tekin PKK kanalına çıktı ve Türkiye'yi eleştirdi CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN PKK KANALINA ÇIKTI VE TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRDİ
HDP önünde evlat nöbeti tutan acılı baba: HDP, PKK demektir HDP ÖNÜNDE EVLAT NÖBETİ TUTAN ACILI BABA: HDP, PKK DEMEKTİR
PKK\PYD'ye dev darbe! Mehmetçik PYD’yi Tel Rıfat’ta bombardımana tuttu! PKK\PYD'YE DEV DARBE! MEHMETÇİK PYD’Yİ TEL RIFAT’TA BOMBARDIMANA TUTTU!
Son dakika: Kandil'de PKK hedefleri vuruldu KANDİL'DE PKK HEDEFLERİ VURULDU
'Diyarbakır annesi' Yıldız Ballı'dan PKK ve uzantısı HDP'ye isyan: Kızımın ölüsünü ya da dirisini versinler! 'DİYARBAKIR ANNESİ' YILDIZ BALLI'DAN PKK VE UZANTISI HDP'YE İSYAN: KIZIMIN ÖLÜSÜNÜ YA DA DİRİSİNİ VERSİNLER!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN