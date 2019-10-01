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CHP'de bir kriz daha! Canan Kaftancıoğlu o ilçeye kayyum atadı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019
CHP'DE BİR KRİZ DAHA! CANAN KAFTANCIOĞLU O İLÇEYE KAYYUM ATADI!

Parti içi karışıklığı hiç bitmeyen 'de bu sefer de krizi ortaya çıktı. CHP İl Başkanı ’nun Şişli İlçe teşkilatı ile ilgili olarak kayyum kararı alması partide tartışmalara neden oldu. Kongreye gidiş süreci devam ederken atılan bu adım, "CHP'de neler oluyor" sorusunu akıllara getirdi.

Yargılandığı davada 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan İl Başkanı 'ndan skandal bir karar daha. CHP Şişli İlçe Başkanı ve yönetim kurulu görevden alındı. Haber kısa sürede parti içinde geniş yankı buldu.

ELEŞTİRDİĞİ İŞİ YAPTI VE KAYYUM ATADI!
Kendisine karşı bir aday çıkarabileceği endişesiyle atılan bu adım, CHP'de uygulaması olarak nitelendirildi.

Konuyu değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı , "Kongreye gidiş sürecinde yapılan bu uygulama oldukça manidar. Edindiğim bilgilere göre CHP'de İstanbul İl Teşkilatı için kongreye gidildiği bir süreçte Canan Kaftancıoğlu, kendisine rakip çıkarabileceğini düşündüğü Şişli İlçe Teşkilatı yönetimini görevden alıyor. İstanbul'un diğer ilçelerinde de Canan Kaftancıoğlu'nun kendine rakip gördüğü isimlere karşı benzer hamlelerde bulunacağı da konuşulanlar arasında.

Hiçbir açık gerekçe göstermeden ilçe yönetimini görevden alması, Kaftancıoğlu'nun her zaman karşı çıktığı şekilde bir kayyum ataması olarak değerlendiriliyor" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik yönetimini görevden almak için "kayyum" olarak CHP İstanbul İl Yöneticisi Özgür Akat'ı görevlendirdi.

CHP'deki bu kayyuma parti yönetiminden nasıl bir tepki geleceği merak ediliyor.

YENİ YÖNETİM KONGREYE KADAR DEVAM EDECEK
İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde siyasete başlayan Özgür Akat il yönetimine girmişti. CHP Genel Merkezi, CHP İstanbul İl Başkanlığındaki Canan Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu, yeni bir yönetim ataması bekleniyor. Yeni yönetim CHP Şişli ilçesini kongreye kadar yönetecek.

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