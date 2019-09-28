CHP bu kez heykel yerine poster yaptırdı
Hizmet yerine heykel yapmayı tercih eden CHP’li belediyeler heykelden sonra poster belediyeciliğine başladı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen İzmir Urla’daki zeybek oynayan Atatürk heykelinin ardından 31 Mart'ta CHP'ye geçen Kırşehir'de de şehir girişine dev bir Atatürk posteri yaptırıldı.
Seçim zamanı oy almak için yaptıkları çeşitli vaatlerin ardından göreve gelir gelmez yaptıkları tek icraat heykel dikmek olan CHP'li belediyeler, icraatlerine bu sefer poster yapmayı da ekledi.
ZEYBEK OYNAYAN ATATÜRK HEYKELİ
İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği '7. Uluslararası Heykel Çalıştayı'yla heykel belediyeciliğine tam gaz devam eden CHP'li belediyeler Urla'da ortaya çıkan zeybek oynayan Atatürk heykeliyle de gündeme gelmişti.
HEYKELDEN SONRA POSTER
31 Mart'ta CHP'ye geçen Kırşehir'de de şehir girişine dev bir Atatürk posteri yaptırıldı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin girişine Mustafa Kemal Atatürk posteri astırıldı.
İzmirli ressam Turgut Kahraman tarafından yapıldığı öğrenilen poster sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından paylaşılırken bazı kullanıcılar da 'Heykel, poster yerine hizmet yapılmalı' diyerek eleştiride bulundu.
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