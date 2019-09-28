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CHP bu kez heykel yerine poster yaptırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
CHP POSTER BELEDİYECİLİĞİNE BAŞLADI

Hizmet yerine heykel yapmayı tercih eden ’li belediyeler heykelden sonra poster belediyeciliğine başladı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen İzmir ’daki zeybek oynayan Atatürk heykelinin ardından 31 Mart'ta CHP'ye geçen 'de de şehir girişine dev bir Atatürk posteri yaptırıldı.

Seçim zamanı oy almak için yaptıkları çeşitli vaatlerin ardından göreve gelir gelmez yaptıkları tek icraat heykel dikmek olan 'li belediyeler, icraatlerine bu sefer poster yapmayı da ekledi.

ZEYBEK OYNAYAN ATATÜRK HEYKELİ
İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği '7. Uluslararası Heykel Çalıştayı'yla heykel belediyeciliğine tam gaz devam eden CHP'li belediyeler 'da ortaya çıkan zeybek oynayan Atatürk heykeliyle de gündeme gelmişti.

CHP poster belediyeciliğine başladı CHP POSTER BELEDİYECİLİĞİNE BAŞLADI

HEYKELDEN SONRA POSTER
31 Mart'ta CHP'ye geçen 'de de şehir girişine dev bir Atatürk posteri yaptırıldı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin girişine posteri astırıldı.

İzmirli ressam Turgut Kahraman tarafından yapıldığı öğrenilen poster sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından paylaşılırken bazı kullanıcılar da 'Heykel, poster yerine hizmet yapılmalı' diyerek eleştiride bulundu.

İzmir'de heykel çalıştayı başlıyor! CHP'nin yegane hizmeti heykel'tıraş' İZMİR'DE HEYKEL ÇALIŞTAYI BAŞLIYOR! CHP'NİN YEGANE HİZMETİ HEYKEL'TIRAŞ'

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