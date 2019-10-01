Son dakika: Kuleli Askeri Lisesi'nde 'rapor' operasyonu
Son dakika haberi... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ'nün bazı askeri öğrencilere "askeri öğrenci olamaz" şekline gerçeğe aykırı çürük raporu verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatarak 17 şüpheli tabip asker hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan "Vefa" ismi verilen operasyonda şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Kuleli Askeri Lisesi'nde bazı öğrenciler için "askeri öğrenci olamaz" kanaati ile gerçeğe aykırı sağlık raporu hazırladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 17 askeri tabipten 11'i yakalandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Kuleli Askeri Lisesi'nde bazı öğrenciler hakkında "askeri öğrenci olamaz" kanaati ile gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin bu kurulda görev yapan albay, yarbay ve binbaşı rütbesindeki 17 askeri tabip hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine İstanbul merkezli 3 ilde operasyon başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 11'ini gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 6 zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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