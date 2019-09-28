Son dakika: Sınırda ABD ile ortak hava devriyesi
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge faaliyetleri kapsamında iki ülke askerleri, bölgede yedinci kez ortak kara devriyesi yaptı.
Fırat'ın doğusuna kurulması planlanan Güvenli Bölge ile gözlerin çevrili olduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.
Türkiye, sınır güvenliği için tehdit oluşturan ve kontrol ettiği alanlardaki siviller üzerinde baskı oluşturan terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline son vermesi için Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağı sinyalini verdi. Türkiye'nin kararlılığının ardından Ağustos ayının ilk haftasında ABD'li heyet Ankara'ya gelerek görüşmelerde bulundu. İki ülke heyetinin görüşmesinin ardından Fırat'ın doğusuna Güvenli Bölge kurulması ve bu alanın teröristler ile silahlarından arındırılması mutabakatına varıldı. İki ülke askerlerinin komutasında daha sonra Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Kurulan merkezin çalışmaya başlamasının ardından ilk etapta Suriye'nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye'ye ait insansız hava araçlarına açıldı, ardından ortak hava ve kara devriyesi yapıldı. Bugüne kadar 6 kez havadan 2 kez de karadan Türk ve ABD askerleri tarafından yapılan ortak devriye sonrası bu sabah da Akçakale'de helikopter hareketliliği yaşandı. Sabah saatlerinde Şanlıurfa'dan kalkan Sikorsky tipi 2 helikopter Akçakale'ye geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı pistine inen helikopterlere yakıt takviyesi ve bakımları yapıldı.
Helikopterler bakımlarının ardından sınır hattında 7. ortak devriyeyi gerçekleştirdi.
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