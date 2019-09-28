28 Eylül 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Sınırda ABD ile ortak hava devriyesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
SINIRDA ABD İLE ORTAK HAVA DEVRİYESİ

haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Silahlı Kuvvetleri arasında Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge faaliyetleri kapsamında iki ülke askerleri, bölgede yedinci kez ortak kara devriyesi yaptı.

Fırat'ın doğusuna kurulması planlanan Güvenli Bölge ile gözlerin çevrili olduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.



Türkiye, sınır güvenliği için tehdit oluşturan ve kontrol ettiği alanlardaki siviller üzerinde baskı oluşturan terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline son vermesi için Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağı sinyalini verdi. Türkiye'nin kararlılığının ardından Ağustos ayının ilk haftasında 'li heyet Ankara'ya gelerek görüşmelerde bulundu. İki ülke heyetinin görüşmesinin ardından Fırat'ın doğusuna Güvenli Bölge kurulması ve bu alanın teröristler ile silahlarından arındırılması mutabakatına varıldı. İki ülke askerlerinin komutasında daha sonra Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Kurulan merkezin çalışmaya başlamasının ardından ilk etapta 'nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye'ye ait insansız hava araçlarına açıldı, ardından ortak hava ve kara devriyesi yapıldı. Bugüne kadar 6 kez havadan 2 kez de karadan Türk ve ABD askerleri tarafından yapılan sonrası bu sabah da Akçakale'de helikopter hareketliliği yaşandı. Sabah saatlerinde Şanlıurfa'dan kalkan Sikorsky tipi 2 helikopter Akçakale'ye geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı pistine inen helikopterlere yakıt takviyesi ve bakımları yapıldı.



Helikopterler bakımlarının ardından sınır hattında 7. ortak devriyeyi gerçekleştirdi.

Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Güvenli Bölge açıklaması SON DAKİKA: MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI
Türkiye'nin güvenli bölge planının detayları belli oldu TÜRKİYE'NİN GÜVENLİ BÖLGE PLANININ DETAYLARI BELLİ OLDU
Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge planı bölgenin kaderini değiştirecek SURİYE'DE KURULMASI PLANLANAN GÜVENLİ BÖLGE PLANI BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK
Başkan Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Hazırlıklarımız tamamlandı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI: HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMLANDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN