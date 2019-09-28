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İstanbul'da gece boyunca 29 artçı deprem yaşandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2019
İSTANBUL GECE BOYUNCA 29 KEZ SALLANDI

'da perşembe günü 5.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından artçı depremler sürüyor. İstanbul, gece yarısından itibaren en büyüğü 2,7 olan 29 artçı depremle daha sarsıldı. Vatandaşlar dün geceyi de sokaklarda geçirdi.

'da önceki gün meydana gelen 5.8 depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Artçılar nedeniyle panikleyen vatandaşlar, yine parklarda sabahlarken gece yarısından itibaren İstanbul'da en büyüğü 2,7 olan 29 artçı daha yaşandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; önceki gün yaşanan büyük depremin ardından bu gece yarısı itibariyle sabah saat 08: 57'ye kadar İstanbul'da 29 artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu artçıların en büyüğü ise 2,7 olarak kaydedildi.



BİR SÜRE DAHA YAŞANACAK
Uzmanlar bir süre daha bu artçı sarsıntıların olacağını söylerken evi sağlam olanların evlerinde kalabileceği konusunda açıklamalar yapıyor.

NE OLMUŞTU?
İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, , 'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkçe tweet atıp uyardı! İstanbul depremini bilmişti... DEPREM KAHİNİ FRANK HOOGERBEETS TÜRKÇE TWEET ATIP UYARDI! İSTANBUL DEPREMİNİ BİLMİŞTİ...
Son dakika: Kandilli'den büyük deprem uyarısı SON DAKİKA: KANDİLLİ'DEN BÜYÜK DEPREM UYARISI
Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha SON DAKİKA: İSTANBUL'DA BİR DEPREM DAHA

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