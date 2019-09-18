İstanbul Valiliği duyurdu! Kaçak yapıların yıkımı tamamlandı...

Orman, kıyı, mera, kültür ve tabiat varlığı gibi özel kanunlarla korunan alanlar ile diğer kamu mallarının korunması, idarenin yasal görevi, her bireyin de en önemli vatandaşlık ödevidir. Orman alanlarında başlattığımız bu süreç, kaçak yapıların olduğu diğer yerlerde de aynı kararlılıkla devam edecektir.