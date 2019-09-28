Diyarbakır'da evlat nöbeti 26. gününde! Aile sayısı 48'e yükseldi

Diyarbakır PKK'nın kaçırdığı çocuklarını kurtarmak için ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Oturma eyleminin 26. gününde aile sayısı 48'e yükseldi. 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan Adil Kabaklı'nın ailesi de oturma eylemine katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 26'ncı gününe girerken, oturma eylemine katılan aile sayısı 48'e yükseldi. Gaziantep'te oturan anne Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabakılı (24) için HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı.

YENİ AİLELER KATILMAYA DEVAM EDİYOR

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 26'ncı gününde sürüyor. 26 gündür çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere her geçen gün yeni aileler katılmaya devam ediyor.

EYLEME KATILDI

Gaziantep'te oturan Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabakılı için HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine geçti.

"BIRAKSINLAR YAVRULARIMIZI"

Anne Cennet Kabaklı, "Oğlum 2015 yılında acemi birliğini Ankara'da yaptı. 10 günlük dağıtım iznine geldi. Usta birliği Ağrı çıktı. Ağrı'ya giderken Tunceli'ni' Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldı. Kaçırıldığı sırada Müslüm ile Adil aynı otobüsteydi ve kaçırıldılar. O günden bu yana haber alamadık. Benim tek değil burada oturan bütün ailelerin evlatlarının bırakılmasını istiyorum. Gelsin artık. Bıraksınlar yavrularımızı" diye konuştu.

EVLAT NÖBETİ NASIL BAŞLADI?

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddia edip bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.

ANNELERE ÖRNEK OLDU

Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı gününden itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.