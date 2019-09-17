İstanbul'da kaçak yapılar tespit edilip tebligat gönderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’daki kaçak yapılar için düğmeye bastı. İlçe ilçe inşaatları incelemeye başlayan bakanlık, ay sonuna kadar tespitleri tamamlayacak. Kaçak projelere tebligatlar gönderilecek.
Hükümet kaçak yapılarla mücadeleyi tam gaz sürdürüyor. 20 Ağustos'ta Bodrum'dan başlayarak, Marmaris ve Fethiye'de denetlemeler yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gözünü İstanbul'a çevirdi. İstanbullu vatandaşların şikâyetleri üzerine düğmeye basan bakanlık, denetim yapan müfettiş sayısını artırdı. Konu ile ilgili özel ekipler de ilçe ilçe projeleri ve inşaatları incelemeye başladı. Bakanlık yetkilileri ay sonuna kadar birçok projede incelemeyi tamamlamayı hedefliyor. Kaçaklar tespit edildikten sonra da söz konusu projelere tebligatlar gönderilecek.
AY SONUNDA BİTECEK
Bodrum kıyılarındaki tespitin bir benzerinin de Boğaz hattında yapılması planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, bu hatta Beylerbeyi, Çengelköy gibi semtlerde tespit çalışmaları başladı. Sahile kıyısı olan ilçe belediyeleri de sınırları içerisindeki kaçak yapıları takibe aldı. Tespit çalışmaları Boğaz hattında ay sonuna kadar, tüm İstanbul'da ise yılsonuna kadar tamamlanacak.
21 PROJEYE MÜHÜR
Sabah'ın haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 20 Ağustos itibarıyla başlattığı denetimlerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı ve koylarda kaçak yapılar için denetime çıkmış, imara aykırı 8 projede inşaatları mühürleyip, durdurmuştu. Daha sonra denetimleri tüm Muğla'ya yayan bakanlık, mühürlenen proje sayısını 12'ye çıkarmıştı. Bugün itibarıyla toplam 2080 konut ve 6 otelden oluşan 21 projede yapılan incelemelerde 20 kıyı yapısı da mühürlendi.
MUĞLA'DA 2.511 KONUT
Yapılan incelemelerde, 21 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığı uydu görüntüleriyle tespit edilen 98 yapıya ait yapı kayıt belgesi de iptal edildi. Bodrum haricinde 12 ilçede yürütülen inceleme ve denetimlerde 2.511 adet yapıda aykırılık tespit edildi.
447 yapının da yapı kayıt belgesi iptal edildi. Bakanlık, tespit çalışmalarını yalnızca kıyı bölgeleriyle sınırlı tutmuyor. Edinilen bilgilere göre, 81 ilde mevzuata aykırı yapıların yıkımı etaplar halinde gerçekleştirilecek. Bakanlık ekipleri, 81 ilde tespit çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak kaçaklar için hazırlık yapılıyor.
1 AYLIK SÜRE DOLUYOR
Bakanlık, Bodrum'da firmalara kaçak yapılarını yıkması için bir ay süre vermişti. Verilen süre ay sonunda doluyor. Tespit edilen imara, plana, mevzuata aykırı yapılaşmaların bu tarihe kadar yıkılması gerekiyor. Yıkılmaması halinde bakanlık bu inşaatları re'sen yıkacak. Şu anda bu sürecin tamamlanması bekleniyor.
HİÇBİR PROJEYE AYRICALIK YOK
Kaçak yapılarla mücadelede tıpkı Muğla-Bodrum'da olduğu gibi İstanbul'da da hiçbir projeye ayrıcalık tanınmayacak. Hangi projede, ne tür kaçak tespit edildiyse bunun üzerine kararlılıkla gidilecek. Nitekim Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıkladığı 5 yıllık kentsel dönüşümde yeni eylem planı toplantısında bunun sinyalini vermişti. Kurum, "Kaçak yapılarla mücadelede kararlıyız. Ayder'de de kararlıydık, Uzunöl'de de Bodrum'da da. Herkesin vicdanını sızlatan ne varsa üzerine gideceğiz" demişti.
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CHP'nin rant sevdası. Bize de bulaştırdı.cevapla 17.09.2019 11:42
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