Son dakika: Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu
Milli Savunma Bakanlığı, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi." açıklamasında bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 F-16 savaş uçağı ile Suriye hava sahasında uçuş gerçekleştirdi. Fırat'ın doğusunda görevlerini yapan Türk jetleri, terör koridoruna izin verilmeyeceği mesajını verdi.
TÜRKİYE'DEN TÜM DÜNYAYA MESAJ
Türkiye, söz konusu bölgede terör koridoruna izin vermeyeceğini ve bu kararındaki kararlığını göstermiş oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede tüm operasyon hazırlıklarını tamamladığını, havadan ve karadan bölgeye hakimiyetin sağlandığını tüm dünyaya göstermiş oldu. Türkiye, bölgeye yapılacak bir operasyonda anında müdahale edilebileceğini de göstermiş oldu.
ABD ve ABD'nin desteğiyle bölgede konuşlanan terör örgütlerine net bir mesaj veren Türkiye, sınırlarını korumak için ordusunu hazır tuttuğunu bir kez daha gösterdi.
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