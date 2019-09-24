Hakkari'de hava destekli operasyon! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde devam eden güvenlik operasyonlarıyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı da yapılan operasyon ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİDLİ"

"Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."