Hakkari'de hava destekli operasyon! 7 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde devam eden güvenlik operasyonlarıyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanlığı da yapılan operasyon ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
"7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİDLİ"
"Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."
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