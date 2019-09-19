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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2019
İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A OPERASYON

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kadın 8 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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